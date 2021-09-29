Папа Римский в будущем году может посетить Украину – СМИ

В следующем, 2022-м году в Украину, вероятно, приедет Папа Римский Франциск. Однако точная дата визита Святейшего в нашу страну пока неизвестна.

Об этом рассказал архиепископ-митрополит Львовской архиепархии Римско-католической церкви Мечислав Мокшицкий в интервью Католическому информагентству KAI. При этом архиепископ не уточнил деталей возможного визита Папы Римского.

"Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит в следующем году", — сказал Мокшицкий.

Архиепископ также вспомнил первый и пока единственный приезд Папы Римского в Украину. После визита Иоанна Павла II в нашу страну уже прошло 20 лет.

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"Мы благодарны Богу, потому что в этом году мы смогли отметить 30-ю годовщину обновления структур Римско-католической Церкви Святейшим Отцом Иоанном Павлом II, а также за его паломничество в нашу страну – Львов и Киев 20 лет назад", — отметил Мокшицкий.

По словам архиепископа, Римско-католическая церковь в Украине сейчас переживает период расцвета.

"Каждый год мы создаем один-два прихода. В этом году мы освятили закрытый монастырь сестер-бенедиктинок. В прошлом году мы освятили четыре новые церкви. В этом году перед Рождеством будет освящена церковь, построенная отцами-паллотинами в Брюховичах (поселок городского типа под Львовом – ред.) Сейчас мы строим две церкви и подаем заявку на еще один земельный участок на окраине Львова", - рассказал Мокшицкий.

При этом архиепископ РКЦ назвал создание Православной церкви Украины "очень позитивным шагом".

Мокшицкий также рассказал об отношении РКЦ к войне на востоке Украины. По его словам, Римско-католическая церковь организует помощь пострадавшим и их семьям.

"К сожалению, ситуация в Украине все еще очень сложная. В этом году, 24 августа, мы отмечали 30-ю годовщину независимости Украины. О войне, которая длится на востоке, много говорилось, ведь каждую неделю погибают два-три украинских солдата. Наша Церковь, особенно Харьковско-Запорожская епархия, епископ Павел Гончарук и епископ Ян Собило, пытаются организовать, насколько это возможно, гуманитарную помощь, чтобы обеспечить этих людей базовыми условиями жизни. Мы обращаемся к другим организациям, к нашим братьям в епископате, к Святому Отцу, к Святому Престолу, чтобы вмешаться, чтобы наконец пришел мир и воцарился в Украине ", – говорит Мокшицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский назвал визит Папы Римского в Украину "кислородом для неотъемлемого восточного легкого Европы". В телефонном разговоре понтифик и Зеленский обсудили мир на Донбассе и визит Папы в Киев.