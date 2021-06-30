Зеленский назвал визит Папы Римского в Украину "кислородом для неотъемлемого восточного легкого Европы"

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Папой Римским Франциском подчеркнул, что Украина – часть Европы. Они также обсудили мир на Донбассе и визит понтифика в Киев.

Об итогах переговоров в среду, 30 июня, сообщила пресс-служба Офиса президента на официальном сайте. Указано, что Зеленский вспомнил о словах Папы: "Европа должна дышать двумя легкими: западным и восточным". Президент подчеркнул, что Украина – неотъемлемая часть "восточного легкого" Европы, и в контексте этих слов визит Папы Франциска в Украину – это "кислород, который так необходим".

Глава украинского государства также сказал, что ценит возможность продолжить диалог с понтификом.

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"Святой Престол является мировым моральным авторитетом", – сказал он.

Во время разговора было отмечено, что современная Украина – это страна, где представители всех религий мирно сосуществуют и чувствуют себя комфортно. В государстве нет выраженных межконфессиональных конфликтов и практически отсутствуют спекуляции на теме веры.

"На визит Вашего Святейшества ждет прежде всего народ Украины", – указал президент.

Также он поблагодарил Папу за его постоянные молитвы за мир и спокойствие в Украине. Зеленский в ходе разговора рассказал об ужасных последствиях войны на Донбассе: государство потеряло более 14 тыс. человек, а 1,5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

"Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна", – добавил президент.

Напомним, Папа Римский выразил обеспокоенность по поводу роста военной активности на востоке Украины.

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