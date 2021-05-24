Ответы на интересные детективные загадки для взрослых
Расследовать преступления тяжело и порой почти невозможно. Опытным сыщикам приходится подолгу думать над головоломками, ища ответ в запутанном деле.
OBOZREVATEL собрал одни из самых интересных загадок, где нужно раскрыть запутанное преступление.Загадки:
Серийный убийца похищал людей и заставлял их принимать 1 из 2 таблеток: первая не приносила вреда, а вторая мгновенно убивала. Оставшуюся таблетку убийца всегда принимал сам. Похищенный проглатывал выбранную таблетку, запивал водой и тут же умирал, а убийце всегда доставалась безвредная таблетка. Почему убийце ни разу не попалась таблетка с ядом?
Слуга принес королю и королеве два стакана воды на ночь. Король выпил всю воду залпом и с ним ничего плохого не случилось. Королева пила долго, маленькими глотками. Она умерла. Почему?
Произошло страшное убийство. Судили двоих. Суд присяжных признал одного из обвиняемых виновным, а другого невиновным. В заключительной речи судья обратился к тому, кто был признан виновным, и сказал: "Это самое удивительное дело из всех, которые мне приходилось разбирать. Хотя ваша вина безусловно установлена, по закону я должен выпустить вас на свободу". Как объяснить это загадочное выступление судьи?
Обе таблетки были абсолютно безвредным, а яд был в стакане с водой, предназначенном для жертвы.
В стаканах был отравлен лед. Когда пил король, лед не успел растаять, а когда королева –
лед растаял и отравил воду.
Эти двое людей были сиамскими близнецами. Их никак нельзя было разделить, и поэтому судья был вынужден выпустить на свободу обоих.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, собраны детские загадки, которые взрослые могут не отгадать.