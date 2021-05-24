Ответы на интересные детективные загадки для взрослых

Расследовать преступления тяжело и порой почти невозможно. Опытным сыщикам приходится подолгу думать над головоломками, ища ответ в запутанном деле.

OBOZREVATEL собрал одни из самых интересных загадок, где нужно раскрыть запутанное преступление.

Серийный убийца похищал людей и заставлял их принимать 1 из 2 таблеток: первая не приносила вреда, а вторая мгновенно убивала. Оставшуюся таблетку убийца всегда принимал сам. Похищенный проглатывал выбранную таблетку, запивал водой и тут же умирал, а убийце всегда доставалась безвредная таблетка. Почему убийце ни разу не попалась таблетка с ядом?

Слуга принес королю и королеве два стакана воды на ночь. Король выпил всю воду залпом и с ним ничего плохого не случилось. Королева пила долго, маленькими глотками. Она умерла. Почему?