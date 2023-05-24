Отца потеряли двое детей: на Львовщине провели в последний путь 32-летнего командира, погибшего в боях за Украину. Фото

Во Львовской области в последний путь провели 32-летнего защитника Украины Андрея Филяка. Боец погиб в боях против российских оккупантов в Донецкой области.

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Он защищал страну с апреля прошлого года в должности командира второго танкового взвода второй танковой роты танкового батальона воинской части А1136. Об этом говорится в сюжете ТСН(чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В мирной жизни Андрей Филяк работал строителем. Весной 2022 года получил повестку и отправился на фронт в качестве командира танкового взвода. Боец получил несовместимое с жизнью ранение в селе Новосадово Донецкой области.

Жена погибшего рассказала, что вражеский дрон засек, как украинские бойцы вышли из танка и после этого по ним прилетел российский снаряд. Побратимы погибшего получили тяжелые ранения.

Без отца осталось двое детей – семилетний сын и дочь, которой исполнилось всего четыре. Андрей мечтал, что его дети будут жить в мирной стране, а о любви к семье говорил в каждом разговоре и в последнем – накануне гибели.

Напомним, на Донецком направлении фронта погиб командир танкового взвода одной из бригад ВСУ Андрей Филяк. У 33-летнего офицера из Львовской области осталось двое детей. Он защищал Украину на фронте больше года.

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении погиб Роман Романюк из Волынской области. Воину было всего 19 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина потеряла в российской войне еще одного своего Героя. Под Бахмутом погиб молодой защитник из Кривого Рога Артем Сальник.

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