В боях за Украину погиб командир танкового взвода со Львовщины: у него осталось двое детей. Фото

На донецком фронте погиб командир танкового взвода одной из бригад ВСУ Андрей Филяк. У 33-летнего офицера со Львовской области осталось двое детей.

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Он защищал Украину на фронте больше года. О потере еще одного мужественного защитника известил Трускавецкий городской совет (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"С грустным известием приходим к вам сегодня. Снова тяжелая потеря всколыхнула нашу громаду и мы со скорбью в сердцах сообщаем о гибели Андрея Филяка из Уличного", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину призвали в армию 10 апреля 2022 года и он, не раздумывая, пошел защищать Украину от российского агрессора.

Лейтенант Андрей Филяк командовал вторым танковым взводом второй танковой роты танкового батальона воинской части А1136. Он мужественно исполнял свой воинский долг и погиб в бою за свободу и независимость родной страны.

Жизнь молодого офицера ВСУ оборвалась на 34 году 16 мая возле села Новосадово Краматорского района Донетчины. Без мужа и отца остались его жена и двое маленьких детей.

"Мы искренне сочувствуем семье погибшего Героя Андрея. Молимся, и просим Бога упокоить его душу в своем Небесном Царстве. Вечная память защитнику несокрушимого украинского войска! Слава Герою!" – отметили в громаде.

О дне и времени прибытия воина на щите и чине похорон там пообещали сообщить позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях на Бахмутщине погиб 25-летний наводчик пушки батальона "Волки Да Винчи" Юрий Юхимюк из Волыни. Имея за плечами только вышкол ДУК, с началом войны он бросил работу в Германии и вернулся домой, чтобы защищать родную Украину.

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