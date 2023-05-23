Отец тоже на фронте: под Бахмутом погиб молодой защитник из Кривого Рога

Украина потеряла в российской войне еще одного своего героя. Под Бахмутом погиб молодой защитник из Кривого Рога Артем Сальник.

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Об этом сообщает местное издание "СВОЇ Кривий Ріг". Отмечается, что отец защитника тоже на фронте (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сальник отдал жизнь за свободу и независимость нашей страны еще 26 апреля. Он погиб во время боя у населенного пункта Ступочки на Бахмутском направлении в Донецкой области.

Первым о горькой потере сообщил отец Артема Анатолий Сальник. В городе он известный фотограф. Однако с началом войны взял оружие в руки, чтобы защитить Родину от оккупантов.

Прощание с героем состоится в среду, 24 мая, в селе Широкое, ул. Первомайская, 23.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении.

Также на Донецком направлении принял смерть 26-летний Иван Айварович из Львовской области. Он погиб 11 мая в результате поражения осколками и действия взрывной волны.

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