На фронте погиб участник 'Игр непокоренных': раньше на войне он потерял ногу. Фото

В ожесточенных боях в Донецкой области погиб еще один выдающийся украинец, военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, член ОО "Ассоциация участников и инвалидов АТО" и один из участников сопротивления затоплению "Бужского Гарда" Олег Кравец. Еще в АТО в 2015 году боец наступил на вражескую мину и потерял ногу, однако это не лишило его мужества, целеустремленности и любви к жизни.

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Трагическое известие сообщил заслуженный тренер Украины и один из организаторов "Игр непокоренных" в нашей стране Антон Никулин. Олег Кравец неоднократно участвовал в состязаниях ветеранов войны, получивших увечья, и показывал впечатляющие результаты.

"Игры непокоренных – наш счастливый билет в мир здоровья и спорта. Это мир, где закаляется воля, которая сильнее тела. И его границы вне воображения, вне всего возможного. Потому что мы делаем невозможное!" – говорил о соревнованиях защитник Украины.

Руководитель ОО "Ассоциация участников и инвалидов АТО" Роман Бойко рассказал, что Олег Кравец был активным членом Ассоциации, участвовал во всех акциях и в последнее время активно отстаивал сохранение Национального природного парка "Бугский Гард" от затопления.

"Олег был для меня примером для развития в красноречии, сдержанности, выдержке. Он хорошо понимал и постоянно высказывался, что главный враг Украины — это трехглавый змей: Россия, коррупция и олигархат. Был очень активен и ответственен в ветеранской среде. Возглавлял Штаб сопротивления затоплению "Бужского Гарда", – вспоминает товарищ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Ужгороде 14 мая объявлен День траура. В боях за Украину погибли сразу семь воинов из 68-го отдельного батальона Территориальной обороны Закарпатья.

"11 мая, защищая Украину, на фронте погибли семь военнослужащих 68-го Отдельного батальона Территориальной обороны Закарпатья. Вот имена павших защитников из Ужгородщины: Сергей Тягий, Иван Гутай, Богдан Ходанич, Василий Буртын, Валентин Мешко, Эдуард Пылыпив, Виталий Кусик. Депутатский корпус и исполнительный аппарат Закарпатского областного совета скучает вместе с близкими павших и выражает соболезнования родным Героев. Помним цену свободы!" – написали в некрологе городские власти.

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