Ему навсегда останется 30: в боях под Бахмутом погиб защитник со Львовщины. Фото

Война с российским агрессором унесла жизни молодого офицера ВСУ Виктора Каштелянского со Львовщины. В свои 30 лет защитник имел звание лейтенанта.

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Он погиб от осколочных ранений под Бахмутом на Донетчине. О потере сообщила Бусская городская территориальная громада Львовской области (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"С глубокой грустью сообщаем, что 13 мая вблизи населенного пункта Ивановское Бахмутского района Донецкой области во время исполнения обязанностей военной службы от осколочных ранений погиб житель с. Топорив, 30-летний лейтенант Каштелянский Виктор Владимирович", – говорится в посте.

Известно, что Виктор Каштелянский окончил "Львовскую политехнику", в частности, институт телекоммуникаций, радиоэлектроники и электронной техники. На войну пошел по мобилизации еще 1 марта 2022 года.

Лейтенант ВСУ Каштелянский был заместителем командира роты – инструктором по воздушно-десантной подготовке аэромобильного батальона. Он мужественно исполнял свой военный долг, защищая Украину, ее свободу и независимость от врага.

Бусский городской совет выразил искренние соболезнования родным и близким защитника.

"Доземный поклон семье, воспитавшей настоящего патриота. Разделяем невыразимую боль тяжелой потери. Жизнь человека бесценна, душа – бессмертна, а память о Герое – вечна", – подчеркнули в громаде.

Возвращение Виктора Каштелянского на щите дома ждут в ближайшее время. Дату, место и время прощания с воином землякам сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая в результате вражеского минометного обстрела возле села Ивановское Бахмутского района погиб снайпер ВСУ Василий Величко с Закарпатья.

Также стало известно о смерти в бою возле Ивановского 37-летнего разведчика Вадима Соколова из Харьковской области. Старший солдат ВСУ был на войне с сентября прошлого года, без отца осталось двое его несовершеннолетних сыновей.

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