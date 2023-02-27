Отопления не было всю зиму, но платежки пришли: жители оккупированного Донецка жалуются на коммунальный коллапс. Видео

Жители многоэтажки в центре оккупированного Россией Донецка пожаловались на отсутствие отопления в доме на протяжении всей зимы. Тем не менее, платежки за тепло люди получили и выразили непонимание, почему их должны оплачивать.

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Обращение дончан опубликовал российский канал Mash. Люди рассказали, что дом не отапливался с конца октября. Они жаловались оккупационным "властям", однако получили только отговорки и пустые обещания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Жители дома показали, что их квартиры и подвал находятся в плачевном состоянии из-за отсутствия тепла.

"В подвале кран-защелка, которым должны подавать тепло, сломан. У нас автоматически тепла не может быть. Почему мы получаем платежки, например, я получила на 3-комнатную квартиру, только за январь, на тысячу рублей. С какой стати? У нас ни дня за эти месяцы не было отопления! И это не только у меня, это весь подъезд!" – возмутилась жительница многоэтажки.

Ситуацию прокомментировал блогер Денис Казанский. Он подчеркнул, что такого в Донецке раньше никто представить не мог. Но когда пришла Россия – начался упадок и развал. Богатый город теперь превращается в нищенскую свалку.

Напомним: ранее подавляющее большинство жителей захваченного террористами Донецка признались, что за последний год их жизнь стала хуже. Об этом свидетельствует анонимный опрос, проведенный в сообществе "Донецк как на ладони", в котором приняли участие более 5600 человек.

"Что-то пошло не так, как говорят российские пропагандисты", – написал в своем Telegram-канале блоге Анатолий Штирлиц, который обратил внимание на этот опрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, жены жителей оккупированных территорий Донбасса, мобилизованных на войну против Украины, записали обращение к российскому диктатору Владимиру Путину. Они пожаловались на то, что командование армии РФ относится к их мужьям хуже, чем к зэкам из ЧВК "Вагнер".

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