''Относятся хуже, чем к зэкам'': жены ''мобиков'' с Донбасса пожаловались Путину, как в армии РФ издеваются над их мужьями. Видео

Жены жителей оккупированных территорий Донбасса, которых мобилизовали на войну против Украины, записали обращение к российскому президенту Владимиру Путину. Они пожаловались диктатору на то, что командование армии РФ относится к их мужьям хуже, чем к зэкам из ЧВК "Вагнер".

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Обращение распространили в Telegram-канале "Сеятель ветра" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Женщины отметили, что и их "мобики", и "вагнеровцы" выполняют на передовой одинаковые задания, но условия для них совсем разные.

Если зэкам через полгода обещают помилование и отпускают домой в РФ, то мобилизованные жители ОРДЛО воюют против Украины уже год и давать им отдых или демобилизовать никто не собирается.

Жены "мобиков" попросили Путина отнестись к их родным "по-человечески".

"Складывается мнение, что цель командования – не победа в войне, а уничтожение трудоспособного мужского населения Донбасса", – сказано в обращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские мобилизованные записали видеообращение к президенту страны-террориста Владимиру Путину. Они пожаловались, что их "незаконно" бросили на передовую.

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