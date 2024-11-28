Отмечают ли День благодарения в Украине: все об этом празднике

В четвертый четверг ноября США празднуют один из самых любимых праздников – День благодарения. Но отмечают ли его где-нибудь за пределами Америки, например, в Украине?

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OBOZ.UA изучил историю и традиции празднования Дня благодарения. Рассказываем обо всем подробнее.

Откуда появился День благодарения

Если совсем коротко, в День благодарения американцы благодарят природу за урожай и друг друга за единство, которое позволило этот урожай вырастить и собрать. Происходит традиция из 17 века, когда на берега Североамериканского континента прибыли первые пилигримы. Первая зима, которую они провели в Плимутской колонии, была голодной. Но уже в 1621 году пришельцы заручились поддержкой местных индейцев и смогли вырастить хороший урожай. В честь этого они все вместе три дня праздновали праздник урожая и благодарили бога за помощь, приготовив немало вкусных блюд.

Впоследствии эта традиция упрочилась, праздник стал официальным и распространился на всю территорию США. Ведь кроме символического, имел еще историческое и политическое значение. День благодарения отмечает единство американской нации, каждый представитель которой работает на общее благо страны, независимо от происхождения.

Отмечают ли День благодарения в Украине?

Наиболее похожим по символическому значению праздником в Украине являются обжинки. Каждый год, закончив летнюю жатву, наши предки собирались вместе, чтобы насладиться плодами своего труда. Однако исторической подоплеки такой праздник не имел.

Установив дипломатические отношения с Украиной, США с радостью начали делиться своими традициями. Так, американское посольство ежегодно в ноябре проводило и проводит специальные мероприятия, на которых знакомит украинцев с историей Дня благодарения и его традициями. В частности, угощает запеченной индейкой с клюквенным соусом и тыквенным пирогом.

Что касается политического измерения праздника, то в 2023 году в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о введении Дня благодарения в Украине на государственном уровне. Документ предлагает установить его на 22 октября и призывает каждого украинца в праздничный день выражать благодарность за все, что он считает важным в своей жизни и благодарить людей, которые привносят это важное. Также законопроект предлагает сделать праздник государственным выходным. Впрочем, он до сих пор остается не принятым. Так что Дня благодарности, как такового, в Украине пока не существует.

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