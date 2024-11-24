Когда Сочельник и Рождество в 2024 году: будут ли выходные

С календарной реформой, которую ввела Православная церковь Украины, в нашей стране изменились даты празднования Сочельника и Рождества. Государство тоже приняло эти изменения и перенесло рождественские выходные дни.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, когда теперь украинцы садятся за праздничный ужин, а когда идут на рождественскую службу и колядуют. И будут ли эти дни выходными в этом году.

Когда в Украине празднуют Рождество

После перехода на новоюлианский календарь, ПЦУ начала отмечать все праздники, кроме относящихся к пасхальному циклу, на 13 дней раньше. Соответственно, изменило свою дату и Рождество. Теперь Украина празднует его одновременно с большинством мира – 25 декабря.

Сочельник традиционно отмечается накануне, а значит приходится на 24 декабря. Именно в этот день принято готовить 12 постных блюд и собираться всей семьей на торжественный ужин.

Будет ли на Рождество выходной

Рождественский день в 2024 году приходится на среду. Сочельник отмечаем во вторник. Государственным выходным из них двоих является только Рождество.

Однако из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину продолжается военное положение, которое недавно было продлено до 7 февраля. Следовательно, по его правилам, все дополнительные выходные в организациях и учреждениях государственной формы собственности отменяются. Рождество не исключение из этого правила. Так что 25 декабря будет рабочим днем.

Впрочем, владельцы частных бизнесов могут решать этот вопрос по собственному усмотрению. Они имеют право объявлять выходной, когда считают нужным и отправлять работников на отдых в праздничные дни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине колядуют, щедруют и посевают.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.