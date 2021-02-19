Отец TikTok-блогерши, заявившей о ненависти к украинскому языку, оказался госслужащим

Отец 15-летней Лизы Леоненко из Киева, которая заявила в TikTok о своей ненависти к украинскому языку, работает в Государственной службе спецсвязи и защиты информации Украины. Зовут его Геннадий Леоненко.

Мать девочки, Нина Леоненко, является владелицей известной компании "Панини Гриль". Об этом в своем видео на YouTube сообщил блогер Мирослав Олешко (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Он призвал Службу безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя открыть уголовное дело по статье 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

До 16 лет ответственность за подобные поступки ребенка несут его родители. Они, судя по новому ролику в соцсети, поддержали позицию своей дочери.

Напомним, 15-летняя TikTok-блогерша Лиза Леоненко с ником maybe_lizaaaaa записала видео о том, как ее раздражает украинский язык, а также обматерила "маленьких патриотиков".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL:

20-летняя блогер Di.rubens сняла ролик на Аллее Небесной Сотни, в котором выразила свою симпатию к стране-агрессору. Ей предлагали выбрать одну из двух стран, и девушка с улыбкой постоянно выбирала РФ. После шквала критики видео было удалено.