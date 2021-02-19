Отец TikTok-блогерши, заявившей о ненависти к украинскому языку, оказался госслужащим
Отец 15-летней Лизы Леоненко из Киева, которая заявила в TikTok о своей ненависти к украинскому языку, работает в Государственной службе спецсвязи и защиты информации Украины. Зовут его Геннадий Леоненко.
Мать девочки, Нина Леоненко, является владелицей известной компании "Панини Гриль". Об этом в своем видео на YouTube сообщил блогер Мирослав Олешко (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
Он призвал Службу безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя открыть уголовное дело по статье 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).
До 16 лет ответственность за подобные поступки ребенка несут его родители. Они, судя по новому ролику в соцсети, поддержали позицию своей дочери.
Напомним, 15-летняя TikTok-блогерша Лиза Леоненко с ником maybe_lizaaaaa записала видео о том, как ее раздражает украинский язык, а также обматерила "маленьких патриотиков".
Как сообщал ранее OBOZREVATEL:
20-летняя блогер Di.rubens сняла ролик на Аллее Небесной Сотни, в котором выразила свою симпатию к стране-агрессору. Ей предлагали выбрать одну из двух стран, и девушка с улыбкой постоянно выбирала РФ. После шквала критики видео было удалено.
В сети запустили флешмоб-ответ блогеру. В одном из таких видео украинка напомнила Di.rubens о всех преступлениях РФ в Украине.
На фоне общественного резонанса девушку внесли в базу "Миротворец".
Маламан пригрозила судом офицеру ВСУ, который распространил ее ролик в сети и призвал прокомментировать ситуацию.
Штефан пояснил, что, делясь ее видео, ожидал услышать извинения девушки, но она пошла другим путем.
Компания "Алло", которая сотрудничала с блогером, заверила, что разорвала с ней все договоренности.
Со своей стороны, Минобороны призвало Di.rubens ответить на контрольный вопрос: Украина или Россия? Маламан записала видео, в котором зачитала детский стих об Украине. Она назвала себя "маленькой украинкой".
Также девушка пожаловалась главе МВД Арсену Авакову на то, что ей угрожают.