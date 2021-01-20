Офицер ВСУ о скандале с блогершей: она с усмешкой выбирает Россию на Майдане – это удар по воинам

Блогерша "di.rubens" на Майдане Незалежности в Киеве сняла ролик, в котором продемонстрировала свою симпатию к России. Видео на личной странице обнародовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц"), а затем разгорелся скандал. Теперь девушка заявила, что пожаловалась на него в Минобороны и готовится к суду.

В блиц-интервью OBOZREVATEL Анатолий Штефан рассказал, почему решил предать огласке ситуацию и чего он добивается.

– Как вы вообще увидели то видео с блогершей на Майдане?

– Видео массово распространяли в сети ТикТок. До того, как я его увидел и обнародовал у себя, оно набрало уже около трех миллионов просмотров и 350 тысяч лайков.

Вы просто представьте себе эти цифры в условиях военной агрессии Российской Федерации! Причем аудитория этого видео – подростки. Которым наоборот нужно разъяснять, кто агрессор и сколько жизней положили воины для того, чтобы он не был там, где записано это видео – на Майдане Незалежности.

– А почему вы решили выложить это видео?

– Решил распространить это видео для того, чтобы госпожа блогерша как публичное лицо с таким охватом аудитории объяснила свою точку зрения и свою позицию по РФ, а также почему такой контент снимают для украинской молодежи. Именно украинской – потому что девушка позиционирует себя как украинский блогер из Киева.

– Какой результат вы хотели в итоге получить? Вы считаете, что извинения со стороны девушки что-то бы изменили?

– Я считал, что она поймет свою ошибку и выложит объяснение этой ситуации, но она решила идти другим путем, другими месседжами и нарративами.

Она решила написать жалобу на меня в МОУ, чтобы я принес официальные извинения по ее же видео, где она с усмешкой выбирает Россию прямо на Майдане! Она собирается подать на меня в суд за ее же видео, которое было в открытом публичном информационном пространстве. Более того – перешла на личные оскорбления, обозвав меня манипулятором, мошенником и т.д. Но не это главное.

Ее слова "воюет против мирного населения" – знакомый месседж и нарратив российских пропагандистов, который также недавно распространила екснардеп Елена Бондаренко для дискредитации ВСУ.

Никакого наказания, травли и призывов к физическому воздействию и подобного от меня не исходило, а было обращение для объяснения ситуации как к публичной личности.

"Называющий себя офицером ВСУ..." – Именно так пишут обо мне российские информагентства в рамках моей дискредитации и дискредитации Вооруженных сил Украины.

Потому я считаю, что это удар уже не лично по мне или моей репутации, а по воинам и защитникам, по самим ВС Украины. Дискредитация нацелена именно на молодежь, которая только формируется.

– Блогерша не нарушила закон, "выбирая" Россию, этический момент – другое дело. Как вы считаете, чем опасны такого рода провокативные видео?

– Сказав "Россия" она не нарушила закон, но четко определила свою позицию. По моему мнению, негативную в сегодняшних условиях.

Последние дни все чаще идут информационные атаки на ВСУ – для их дискредитации и для снижения уровня доверия общества. Большинство идет именно из Украины, но считаю, что "спонсор" этих месседжей и нарративов находится не здесь, а в России.

Однако очень важно не забывать, что наши воины и наши Вооруженные силы – это то, что дает украинцам чувствовать себя в безопасности в течение 7 лет войны с российским агрессором.