Блогер Di rubens ответила Минобороны и назвала себя "маленькой украинкой". Видео

Блогер Таисия Онацкая (Маламан), известная также как Di rubens, ответила на вопрос Министерства обороны, какую страну она выберет между Украиной и Россией. Оно касалось ее скандального ролика о симпатии к стране-агрессору, снятого на Майдане Незалежности.

Обращение девушка обнародовала на личной странице в Facebook. Она прочитала детский стишок и заверила, что такой выбор перед ней не стоит (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ответ на контрольный вопрос Министерства обороны Украины. Для меня понятие выбора не стоял и не будет стоять априори. Я – маленькая украинка, надо всем этом знать. Украинец мой папа, украинка – мать. Когда я впервые сказала это стихотворение в саду, стоя на сцене, я очень волновалась. С того момента прошло много времени, но ничего не изменилось. Я – украинка и я горжусь этим", – сказала Маламан.

Со своей стороны офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) в Facebook заметил, что в одном из последних видео, на которых Di.rubens критиковала его, прозвучали очень настораживающие формулировки: "наша общая с Россией история", "псевдопатриоты", "воюют с мирным населением", "кровь на руках ВСУ" и другие.

"Если даже убрать все, то возникает только один вопрос. Что на ваших видео делает триколор на Майдане Незалежности? Там, где отпевают наших павших воинов! Которые отдали свою жизнь, чтобы вы мирно и свободно записывали свои ТикТоки. Ваши слова "воюет против мирного населения" – знакомый месседж и нарратив российских пропагандистов, который также недавно распространила экс-нардеп Елена Бондаренко ради дискредитации ВСУ", – написал защитник Украины.

"Если вы еще не поняли, то именно своими действиями вы провоцируете других. Никто из украинцев против женщин и детей не воевал и не собирается воевать. Напротив – мы защищаем и поддерживаем! Вы не заигрались случайно, молодые люди? Вы осознаете последствия своей деятельности, вы понимаете что вы "играете" на руку информмашине Кремля?" – подытожил он.

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