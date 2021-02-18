Юная TikTok-блогер из Киева заявила о ненависти к украинскому языку и попала в "Миротворец". Видео 18+

TikTok-блогер с ником maybe_lizaaaaa (Лиза Леоненко) записала видео о том, как ее раздражает украинский язык, а также обматерила "маленьких патриотиков".

На скандальный ролик обратил внимание генерал-полковник Вооруженных сил Украины Игорь Колесник. Он поделился записью на своей странице в Facebook и сообщил, что Леоненко 15 лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Девушку уже внесли в базу волонтерского сайта "Миротворец". Там указали, что блогер "сознательно приняла участие в информационной спецоперации России (страны-агрессора) против Украины".

"Да вср*лся мне ваш язык. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать. Чтобы вы понимали насколько я негативно отношусь к украинскому языку – я не буду дружить с тем человеком, который говорит на украинском", – говорила тиктокерша в своем видео.

Украинка также сказала, что ее очень раздражает государственный язык, особенно его звучание.

"Поэтому, маленькие патриотики из своей зал*пы и своих сел, от*битесь от меня, пожалуйста. Потому что в Киеве почти нет людей, которые разговаривали бы на украинском. Все говорят по-русски и никого это не *бет", – сделала грубое заявление девушка.

Скандальное видео maybe_lizaaaaa:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

20-летняя блогер Di.rubens сняла ролик на Аллее Небесной Сотни, в котором выразила свою симпатию к стране-агрессору. Ей предлагали выбрать одну из двух стран, и девушка с улыбкой постоянно выбирала РФ. После шквала критики видео было удалено.