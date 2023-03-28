Во время боевого вылета погиб летчик Денис Кирилюк: всего 19 дней назад у него родился сын. Фото

Во время боевого вылета против российских оккупантов погиб летчик Денис Кирилюк. Всего 19 дней назад у Героя родился сын.

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Об этом сообщает Мирогодский городской совет. Отмечается, что Кирилюк погиб в ночь на 28 марта во время выполнения боевого задания (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Стало известно еще об одной горькой потере. С глубокой грустью сообщаем, что 28 марта 2023 года во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира эскадрильи – штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк", – говорится в сообщении.

Герой совершил более 80 боевых вылетов. Из них 70 – во время полномасштабного вторжения на уничтожение врага.

"В августе 2022 года Денис Николаевич "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. Миргородский городской совет горе, скучаем вместе с вами, поддерживаем в час скорби. Вечное уважение и память Герою! Герои не умирают! Они остаются навеки в строю!" – говорится в сообщении совета.

Кроме того, свою боль из-за смерти воина выразили и другие, близкие ему люди.

"Сегодня ночью во время выполнения боевой задачи погиб еще один украинский воин, друг, собрат, любимый муж и отец… Кирилюк Денис Николаевич – летчик одной из бригад тактической авиации Воздушных Сил, защищающей наше с Вами украинское небо. В 2011 году окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил. Вместе с семьей проживал в Миргородской области. Увлекался самолетами с самого детства, обожал рыбалку и постоянно кичился своими уловами родным и близким. Денис Николаевич был опытным и искусным пилотом, совершил более 80 боевых вылетов, из них 70 во время полномасштабного вторжения на уничтожение врага. За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге майор Денис Кирилюк был награжден высокой государственной наградой – орденом "За мужество" ІІІ степени", – сообщил в Facebook Валентин Панчук.

По его словам, за свои героические поступки и образцовое исполнение воинской обязанности Герой также награжден Наградой Президента Украины "За участие в АТО" и является владельцем огнестрельного оружия, которое получил за свои заслуги от Министерства обороны Украины.

"Вот совсем недавно, 19 дней назад, с его лица невозможно было стереть улыбку, у него родился сын. А сегодня одинокими остались жена Дениса с маленькой дочерью и новорожденным сыном...Мы просим помочь всех неравнодушно тех, кто знал Дениса, и тех, кто не знал и обязан ему жизнью в городах нашей матери-Украины, за то, что он делал без сна и отдыха. Семья нуждается в помощи и поддержке сейчас. Внимание каждого на сегодняшний день очень важно для одинокой жены Алены, оставшейся с двумя детьми на руках. Вечная память тебе, друг! Летчики не умирают, они просто уходят в небо…" – отметил Панчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, за неделю 20-26 марта защитники Украины ликвидировали около 5640 военных оккупационной армии РФ. Также уничтожены 404 единицы вооружения и военной техники врага.

Институт изучения войны ранее заявил, что с начала полномасштабного вторжения российская 155-я бригада морской пехоты была уничтожена и восстановлена восемь раз.

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