Мать не дождалась сына с войны: в Луцке на коленях простились с защитником, погибшим в районе Угледара. Фото и видео

Во вторник, 28 марта, в городе Луцк попрощались с украинским воином Богданом Бусько. Защитник страны погиб в боях с российскими оккупационными войсками под Угледаром Донецкой области.

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У 38-летнего Героя остались мать, две сестры и брат. Об этом сообщает издание "Суспільне Луцьк" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Жители Луцка провели воина в последний путь на коленях. Отпевали погибшего военного в Свято-Троицком кафедральном соборе. Похоронили Богдана Бусько на Аллее почётных захоронений в селе Гаразджа.

Богдан Бусько был призвал в ряды Вооруженных сил Украины по мобилизации. Воин служил в рядах воинской части батальона морской пехоты в звании матроса.

Во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Угледар Донецкой области боец получил ранение несовместимое с жизнью.

Родственники погибшего рассказывают, что до войны он активно занимался спортом, увлекался футболом. У погибшего осталась большая семья.

Напомним, в Ривненской области 27 марта простились с воином, отдавшим жизнь за Украину. Житель села Великие Межиричи Юрий Довмат 22 марта погиб в Харьковской области. У Героя осталось двое детей.

Ранее на Волыни простились с погибшим Героем Василием Збудовским. Воин погиб 22 марта в боях с российскими оккупантами в Харьковской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе на Гощанщине Ривненской области попрощались с украинским военным Василием Жданюком. Защитник погиб в боях с российскими оккупантами в Сумской области.

На Закарпатье в селе Сасово похоронили украинского защитника Владислава Киша, который служил в Государственной пограничной службе. Он погиб на фронте в Луганской области 20 марта 2023 года.

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