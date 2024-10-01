Освобожденный из плена защитник Мариуполя сделал предложение любимой: кадры тронули сеть

Освобожденный из российского плена защитник Мариуполя и боец "Азова" Илья сделал предложение своей любимой Маргарите. Он вернулся в Украину во время обмена 14 сентября, а вскоре после этого сделал предложение девушке, которая все это время ждала его.

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Трогательные снимки невеста опубликовала на своей странице в Instagram. Пара вскоре будет отмечать четыре года своих отношений.

"Не ожидала, что это будет так быстро. Думала, что ему еще нужно время для столь важного шага. Однако я ошибалась", — отметила девушка.

Илья защищал Мариуполь во время блокады, находясь на меткомбинате "Азовсталь". После этого он попал в русский плен, где провел более двух лет. 14 сентября состоялся обмен пленными, в результате которого из неволи были освобождены 23 военных "Азова", среди которых был и Илья. В настоящее время он проходит длительный процесс реабилитации и восстановления после плена.

Ранее OBOZ.UA писал, что горный спасатель из Прикарпатья Владислав Грабович решил признаться любимой необычным способом. Свои руку и сердце он предложил девушке Кристине на вершине горы Поп Иван. Предложение девушка приняла мгновенно.

Напомним, что украинский пограничник сделал предложение любимой в прифронтовом городе. Трогательный момент зафиксировали на видео.