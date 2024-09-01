Горный спасатель сделал предложение любимой на вершине горы Поп Иван: ответ был немедленным. Фото

Горный спасатель с Прикарпатья Владислав Грабович решил сделать предложение любимой необычным способом. Свои руку и сердце он предложил девушке Кристине на вершине горы Поп Иван.

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Предложение Кристина приняла мгновенно. Подробности рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

"Есть моменты в жизни, которые запоминаются навсегда. Они полны особым магнетизмом и навсегда остающимися в сердце незабываемыми эмоциями. Этот момент навсегда запомнит Кристина, ведь ее любимый решил сделать предложение в месте, которое ему дорого и близко – на вершине горы Поп Иван, где он несет свою службу", – говорится в сообщении.

Чтобы подняться в горы вместе с любимой, Владислав использовал удачный повод. На вершине горы Поп Иван каждый год ко Дню Независимости проходят спектакли Ивано-Франковского национального академического театра имени Ивана Франко. Так что Владислав пригласил Кристину на постановку "Гамлета".

"На вершине, среди захватывающих дух пейзажей и под аплодисменты актеров театра, Владислав Грибович встал на одно колено и тихо произнес слова, которые навсегда изменили их судьбы. Ответ был немедленным и искренним - "Да!" Это слово, произнесенное с радостью и слезами на глазах, прозвучало, как самая сладкая музыка среди величия горных вершин. Для горного спасателя горы – это не только место работы. Это его страсть, место силы. И теперь для него с невестой вершины стали символом их любви", – отметили в ГУДСНС Украины в Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинский пограничник сделал предложение любимой в прифронтовом городе. Трогательный момент зафиксировали на видео.