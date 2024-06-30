Украинский пограничник сделал предложение любимой в прифронтовом городе: трогательное видео
Украинский защитник, аэроразведчик бригады Государственной пограничной службы "Помста" Алексей трогательно признался любимой в прифронтовом городе. Сюрприз ждал девушку, как только она сошла с поезда.
Историю Алексея и его любимой Инны рассказали в пресс-службе ГПСУ. Также были опубликованы трогательные кадры признания.
Алексей – аэроразведчик в Луганском пограничном отряде – бригаде "Помста".
Пара познакомилась уже после полномасштабного нападения РФ на Украину и обрела свой свет в темные времена.
По словам влюбленных, война только укрепила их отношения и придала решимости.
Инна только сошла с поезда и не знала, что Алексей подготовил для нее сюрприз.
На машине пограничников она увидела слова: "Ты выдешь за меня?".
Встав на одно колено, защитник подарил любимой обручальное кольцо и цветы.
Растроганная девушка приняла предложение Алексея, признавшись, что от волнения у нее задрожали руки.
"Поздравляем и пусть свадьбу пара отпразднует под мирным небом!" – пожелали паре в ГПСУ.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как воин Вооруженных сил Украины сделал предложение любимой девушке – воспитательнице детского сада. Признание состоялось перед десятками малышей.
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