Украинский пограничник сделал предложение любимой в прифронтовом городе: трогательное видео

Украинский защитник, аэроразведчик бригады Государственной пограничной службы "Помста" Алексей трогательно признался любимой в прифронтовом городе. Сюрприз ждал девушку, как только она сошла с поезда.

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Историю Алексея и его любимой Инны рассказали в пресс-службе ГПСУ. Также были опубликованы трогательные кадры признания.

Алексей – аэроразведчик в Луганском пограничном отряде – бригаде "Помста".

Пара познакомилась уже после полномасштабного нападения РФ на Украину и обрела свой свет в темные времена.

По словам влюбленных, война только укрепила их отношения и придала решимости.

Инна только сошла с поезда и не знала, что Алексей подготовил для нее сюрприз.

На машине пограничников она увидела слова: "Ты выдешь за меня?".

Встав на одно колено, защитник подарил любимой обручальное кольцо и цветы.

Растроганная девушка приняла предложение Алексея, признавшись, что от волнения у нее задрожали руки.

"Поздравляем и пусть свадьбу пара отпразднует под мирным небом!" – пожелали паре в ГПСУ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как воин Вооруженных сил Украины сделал предложение любимой девушке – воспитательнице детского сада. Признание состоялось перед десятками малышей.

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