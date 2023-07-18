Осуществляют репрессии во временно оккупированных регионах: СБУ идентифицировала еще 30 коллаборантов

Служба безопасности установила личности еще 30 коллаборантов, входящих в состав оккупационных органов РФ на временно захваченных районах юга и востока Украины. Предатели пошли на сотрудничество с врагом и проводят репрессии против украинцев.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Согласно информации Службы безопасности, 24 идентифицированных коллаборанта из Херсона.

Они вступили в созданный российскими захватчиками "Новокаховский городской отдел полиции МВД Херсонской области".

"В рядах карательного учреждения они активно участвуют в подавлении проукраинских акций протеста на территории Новой Каховки. Зафиксированы случаи похищения участников движения сопротивления и разграбления их частного имущества", – говорится в сообщении.

Также эти предатели совершали обход домов местных жителей и угрожали им заключением в случае "неявки" на фейковый референдум относительно "присоединения" оккупированного региона к России.

Еще трех коллаборантов СБУ идентифицировала в Луганской области. С лета 2022 года они возглавляют "администрацию" во временно захваченном Беловодске в Старобельском районе. Только за полгода эти сторонники Кремля провели более 30 массовых мероприятий в поддержку путинского режима.

"Для имитации общественной "активности" они принуждали к участию в пророссийских митингах представителей коммунальных учреждений, учебных заведений и учеников учебных заведений", – рассказали в СБУ.

Кроме того, сообщено о подозрении руководительницам трех вновь созданных местных отделений "центра предоставления муниципальных услуг".

На этих "должностях" коллаборантки выполняют "разнарядки" из Москвы по принудительной паспортизации местных жителей. Для этого они сотрудничают с представителями "росреестра" и МВД РФ

На основании собранных доказательств всем предателям поставлено в известность о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Поскольку коллаборанты находятся на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

СБУ задержала агентов ФСБ, готовивших теракты в Запорожье и ракетный удар по подвижному составу с военной техникой. Предатели готовились к теракту с серией взрывов в местах расположения подразделений Вооруженных сил Украины, Службы безопасности и Национальной полиции.

Ранее СБУ задержала "законсервированного" агента ФСБ РФ, устроившегося на оборонный завод в Кировоградской области. Оккупанты дали ему задачу собирать секретную информацию о ремонте техники Вооруженных сил Украины.

Служба безопасности также задержала коллаборанта, который "сливал" ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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