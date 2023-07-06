СБУ задержала коллаборанта, сливавшего ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом. Фото
Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, сливавшего ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Злоумышленником оказался житель Торецка Донецкой области, который в конце июня начал информировать оккупантов о маршрутах передвижения подразделений ВСУ.
В первую очередь, он пытался выявить локации украинской артиллерии, в том числе боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.
Данные он посылал на Telegram-бот ФСБ РФ. В своих сообщениях он указал ориентировочные координаты украинских объектов с привязкой к местности.
Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для передачи разведданных.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время он находится под стражей.
Напомним, в Киевской области будут судить очередную пророссийскую пропагандистку. Она распространяла материалы с призывами к государственному перевороту и отрицала существование украинского языка.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области СБУ задержала коллаборанта, который работал на врага для совершения террористического акта в регионе. Предатель собирал информацию о базировании систем ПВО и планировал взорвать железную дорогу во время перемещения военной техники.
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