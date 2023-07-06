СБУ задержала коллаборанта, сливавшего ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом. Фото

Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, сливавшего ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Злоумышленником оказался житель Торецка Донецкой области, который в конце июня начал информировать оккупантов о маршрутах передвижения подразделений ВСУ.

В первую очередь, он пытался выявить локации украинской артиллерии, в том числе боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Данные он посылал на Telegram-бот ФСБ РФ. В своих сообщениях он указал ориентировочные координаты украинских объектов с привязкой к местности.

Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для передачи разведданных.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, в Киевской области будут судить очередную пророссийскую пропагандистку. Она распространяла материалы с призывами к государственному перевороту и отрицала существование украинского языка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области СБУ задержала коллаборанта, который работал на врага для совершения террористического акта в регионе. Предатель собирал информацию о базировании систем ПВО и планировал взорвать железную дорогу во время перемещения военной техники.

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