Оставить жалобу без удовольствия: суд поставил точку по делу о буллинге 6-классника в лицее Ивано-Франковска. Украинцы возмущены

Ивано-Франковский апелляционный суд не удовлетворил жалобу матери шестиклассника и поставил точку по делу о буллинге в лицее №4, оставив предыдущий приговор. Директора учебного заведения обвиняли в бездействии во время травли мальчика по имени Иеремия одноклассниками.

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На предыдущем слушании руководительницу лицея признали невиновной из-за несоответствия действительности обстоятельств и некорректно составленного протокола правоохранителем. Однако мама ученика, которого были в школе, подала апелляционную жалобу. Суд изучил все доказательства и оставил приговор без изменений. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

"Обстоятельств, подтверждающих позицию законного представителя потерпевшего относительно незаконности постановления суда первой инстанции и наличия оснований для ее отмены по результатам апелляционного рассмотрения не установлены, а потому ее необходимо оставить без изменений", – говорится в документе.

Родители школьников были возмущены, отмечая, что из-за ошибки правоохранителей директор лицея избежала наказания.

"Досадно, что из-за безалаберности некоторых правоохранителей (а, возможно, и из-за вполне их сознательных действий) директор таки избежит ответственности".

"Уволить всех без права занимать должности, только разнорабочий".

К комментариям присоединился и отец Иеремии. Мужчина прикрепил характеристику своего сына, полученную в школе. В нем говорится, что школьник пропустил много уроков, имеет средний уровень успеваемости. Кроме того, в документе указано, что парень нерешителен, не участвует в общественной жизни класса и интересуется музыкой.

В ответ отец поделился дипломом Иеремии, где отмечено, что мальчик в 2023 году получил отличный результат на международном математическом конкурсе "Кенгуру". Мужчина также добавил видео, где его сын собрал немало зрителей, играя на скрипке.

Напомним, в лицее №4 Ивано-Франковска школьники 6-го класса жестоко буллили своего одноклассника за то, что он играет на скрипке. Мальчику по имени Иеремия дети посылали сообщения в личные в Viber и писали в классном чате слова "плач". Кроме того, некоторые из подростков угрожали ему "поставить синяки" и в один из дней вытолкали из класса.

К решению инцидента присоединился министр образования и науки Оксен Лисовой. Чиновник призвал родителей не молчать о буллинге в школах и обращаться в соответствующие учреждения. Глава МОН отметил, что администрация лицея не пыталась остановить травлю.

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