'Мама, я не хочу жить'... В элитном лицее Ивано-Франковска устроили жестокий буллинг шестиклассника: за дело взялась полиция. Фотодоказательства

В элитном лицее Ивано-Франковска школьники 6-го класса жестоко булили своего одноклассника, за то, что он играет на скрипке. Мальчика зовут Иеремия и дети посылали ему сообщения в личные в Viber и писали в классном чате слова "плач". Кроме того, некоторые из подростков угрожали ему "поставить синяк", как увидят.

Мама Иеремии обращалась с заявлением к директору учебного заведения, однако вместо решения ситуации якобы получила угрозы, что ее лишат родительских прав, ведь ее сын не ходит в школу. За дело взялась полиция. О ситуации стало известно из сообщения в Facebook писательницы и поэтессы Любови Бурак.

"Школа защищает малолетних, малограмотных подонков, а не талантливого ребенка. Директор лицея, реагируя на обращение мамы Иеремии о буллинге, приглашает в кабинет завуча, классного руководителя и инспектора ювенальной юстиции. И час распекает маму о том, что Иеремия часто пропускает уроки лишением родительских прав. А что касается травли ребенка, то это с точки зрения директора – больная фантазия мальчика, не было такого, ведь у них не просто так себе "школа на районе", а лицей, в котором работают супер педагоги и учатся супердети суперэлиты" , – пишет в сообщении Бурак.

По ее словам, мальчик чувствителен, как и все дети и талантливые люди. Игрой на музыкальном инструменте он собирал деньги для добровольцев. Однако впоследствии его затравили и он перестал не ходить на уроки в школу.

Бурак также рассказала, что после того, как на обращение мамы в администрацию лицея ничего не произошло, школьники поняли, что им за такое поведение ничего не будет и продолжили травлю. В частности, она уверяет, что перед уроком христианской этики одноклассники якобы оскорбляли, унижали и толкали Иеремию. После чего мальчика вытолкали из класса.

"Когда ни классная руководительница, ни директор того лицея никак не среагировали на обращение мамы мальчика о буллинге в вайбере, детишки решили, что все прекрасно, мудрые взрослые вполне одобряют их поступки. Не реагируют – значит можно! И конфликт продолжился непосредственно в классе. Оскорбления, унижение, толчки – весь набор. А дальше активные малолетние преступники решили вытолкать Иеремию из класса. Под шум, свист, улюлюканье одних учеников и молчание других", – пишет женщина.

Она добавляет, что на это никак не отреагировала учительница, а лишь сказала школьникам, чтобы они "не ломали дверь".

Писательница также выложила скриншоты из родительского чата. В сообщениях пишут, что маму Иеремии "нужно поставить на место". Кроме того, по словам Бурак, некоторые родители этого класса, с которыми она общалась, говорят, что их дети также страдают от травли одноклассников, однако боятся обращаться в полицию.

"Я сегодня пообщалась с несколькими мамами детей из этого класса. Которым тоже перепадает от "блатных" одноклассников. Они боятся. Родители боятся защищать своих детей от буллинга. Потому что будет хуже. Одна бабушка готова была обратиться в полицию, но учительница (она не призналась, которая) убедила ее этого не делать. Потому что будут еще большие проблемы", – пишет поэтесса.

Бурак отметила, что мама шестиклассника подала жалобу в полицию и обращение к защитнику прав детей.

В скриншотах из группы класса видно сообщение классной руководительницы с обращениями провести воспитательные разговоры со школьниками, ведь ребята позволяют себе многовато и могут уходить с уроков гулять или курить.

На обращение мамы пострадавшего от буллинга мальчика отреагировала Полиция Ивано-Франковской области и правоохранители сейчас проводят проверку. В частности, устанавливаются обстоятельства происшествия и проходит опрос участников образовательного процесса.

Кроме этого, Департаментом образования и науки Ивано-Франковского городского совета издан приказ о создании комиссии по проверке данного факта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Ивано-Франковске суд наказал маму школьника, который травил одноклассника.

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