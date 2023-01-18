Осталась жена и маленькая дочь: в авиакатастрофе в Броварах погиб фотограф МВД Николай Анацкий

В Броварах Киевской области в среду, 18 января, произошла трагедия. В одном из районов города упал вертолет. В результате произошел взрыв, а затем начался пожар. Погибли 14 человек, среди них – один ребенок, пострадали 25 человек, в том числе 11 детей. Жертвой крушения вертолета стал фотограф МВД Николай Анацкий. Он был на борту вместо с руководством ведомства, которое также погибло.

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О смерти Анацкого на своего странице в Facebook сообщила замдиректора Департамента коммуникации Министерства Виктория Навроцкая. По ее словам, у коллеги остались жена и маленькая дочь (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Тяжелый день и тяжелая потеря для всей команды МВД Украины. Среди погибших был и наш фотограф Николай Анацкий. Родился и вырос в Донецкой области, в Бахмуте. Гвардеец. Служил в батальоне "Донбасс". Затем перевелся в ряды батальона им. Кульчицкого", – рассказала Навроцкая.

Она добавила, что работала вместе с Анацким 4 года.

"Четкий, профессиональный, вы неоднократно видели его работы в фотоотчетах МВД. Настоящий офицер, друг. Мы познакомились случайно (или не случайно) в День Национальной полиции. Хорошо это помню. Это была профессиональная любовь с первого взгляда. Сколько мы вместе наездили и сняли. Всегда было так просто! Это так не справедливо! Нет слов…" – отметила Навроцкая.

Также она рассказала, что 14 января погибшему фотографу исполнилось 34 года. У него осталась жена Виктория, которая в марте подарила ему дочь Маричку.

"Стою сейчас здесь, в нашем 111 кабинете ДК, а тебя нет…Светлая память, друг!" – резюмировала Навроцкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в настоящее время рассматривается несколько версий авиакатастрофы, расследование будет длиться как минимум несколько недель.

Гибель детей и чиновников МВД вызвала волну соболезнований и скорби не только у простых украинцев. Эпитафии с искренними словами о погибших опубликовали певица Тина Кароль, музыкант и фронтмен рок-коллектива Святослав Вакарчук, а также президент Украины Владимир Зеленский.

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