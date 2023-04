Особая 'игра' Кремля: Путин пытается изобразить Россию как уважаемое государство после провала договоренностей с Китаем – ISW

Кремлевский диктатор Владимир Путин пытается изобразить Россию как уважаемое государство после провала договоренностей с Китаем. Такая ситуация сложилась на фоне того, что китайские официальные лица преуменьшают тесные отношения с Россией.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). 5 апреля Путин провел телевизионную встречу по вручению верительных грамот главам 17 дипломатических миссий, в ходе которой подчеркнул тесные отношения России с Сирией и сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Диктатор заявил, что Сирия – надежный партнер, с которым Россия достигла ряда неуказанных договоренностей во время недавней поездки президента Сирии Башара Асада в Россию 14 марта.

В то же время Путин обругал послов США и стран Европейского Союза и заявил, что Запад якобы несет ответственность за войну в Украине и геополитическую конфронтацию с Россией.

Посол Китая в ЕС Фу Цун заявил 5 апреля, что российско-китайское совместное заявление о "безграничности" их связей, обнародованное в феврале 2023 года, поняли неправильно, назвав "безграничность" "чисто риторическим оборотом". Фу добавил, что Китай не поддерживает войну, которую развязала Россия в Украине, и не поставляет России оружие.

"Заявление Фу согласуется с оценкой ISW от 21 марта о том, что Путин не смог получить выгоды от безграничного двустороннего партнерства с Китаем, на которые он, вероятно, рассчитывал во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Москве с 20 по 22 марта", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно Китай впервые за 57 лет заявил о своем нейтралитете по вопросу принадлежности Курильских островов (хотя ранее Пекин стоял на стороне Японии в этом вопросе).

– Также Китай в очередной раз выступил за дипломатическое урегулирование войны, которую развязала РФ против Украины, назвав ее "украинским кризисом". Кроме того, в КНР обвинили "некоторые страны" в умышленном препятствовании "мирным переговорам".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!