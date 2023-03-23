В Китае сделали новое заявление о войне в Украине после визита Си Цзиньпина в Москву: был упрек в адрес Запада

Китай в очередной раз выступил за дипломатическое урегулирование войны, которую развязала Россия против Украины, назвав ее "украинским кризисом". Там обвинили "некоторые страны" в умышленном препятствии "мирным переговорам" якобы в своих геополитических интересах.

Видео дня

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Цинь Ган, сообщает CNN. Какие страны препятствуют мирному урегулированию, он не уточнил.

"Некоторые страны намеренно препятствуют мирным переговорам в своих собственных геополитических интересах и даже придумывали всяческие слухи и ошибки, чтобы атаковать и дискредитировать Китай", – сказал Цинь.

Он добавил, что Китай является "не создателем и не стороной, вовлеченной в кризис", а "защитником", поддерживающим политическое урегулирование и способствующим мирным переговорам.

Чиновник также охарактеризовал отношения Китая и России после поездки лидера Си Цзиньпина в Москву. Он уточнил, что они могут стать "еще ценнее перед лицом безудержной односторонности и гегемонизма". Китай и Россия будут и дальше поддерживать "добрососедство и взаимное доверие", поскольку решение Си выбрать Россию как свой первый зарубежный визит в рамках своего нового президентства было политическим решением, принятым после тщательного обсуждения, сказал Цинь.

Напомним: экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко выразил мнение, что визит Си Цзиньпина в Москву фактически стал свидетельством того, что Китай избрал страну-агрессора Россию своим партнером и намерен максимально поддерживать ее. Однако вопрос поставки оружия для российской оккупационной армии непрост для Пекина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Bloomberg заявили, что Россия не получила от Китая желаемого обещания покупать гораздо больше газа, чем сейчас. Си Цзиньпин использовал визит в Москву, чтобы твердо выступить на стороне России против США;

– в Кремле заявили, Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Москве обсудили так называемый "мирный план" Китая по урегулированию войны РФ против Украины. В то же время китайский лидер и кремлевский диктатор не поднимали вопрос украинской формулы мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!