Си Цзиньпин во время визита в Москву впервые за почти 60 лет изменил позицию Китая по отношению к Курильским островам — СМИ

Китай впервые за 57 лет заявил о своем нейтралитете по вопросу принадлежности Курильских островов. Это заявление привело к укреплению отношений между Китаем и Россией.

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Об этом сообщает издание Kyodo. Си Цзиньпин пообещал "не занимать позицию ни одной из сторон".

Согласно данным издания, на встрече главы Китая Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным в Москве, было заявлено о том, что Китай "не будет занимать позицию ни одной из сторон" по вопросу принадлежности южной части Курильских островов. Это заявление, сделанное впервые с 1964 года, укрепляет отношения между Китаем и Россией и говорит о том, что Китай стремится к сохранению нейтралитета по данному вопросу.

Бывший глава КНР Мао Цзэдун в 1964 году поддержал Японию в этой ситуации и до сих пор данная тема не поднималась.

Диалог между Россией и Японией по вопросу Северных территорий и Южных Курил был приостановлен после введения Японией экономических санкций в отношении России в связи с ее вторжением на Украину.

Изменение позиции Китая может оказать значительное влияние на переговоры между Россией и Японией по вопросу Северных территорий/Южных Курил. До этого Пекин относился к этому вопросу достаточно осторожно и не высказывал явной поддержки одной из сторон. Однако, если Китай решит признать некоторые территориальные претензии России, это может укрепить позицию Москвы в переговорах и усилить ее нежелание уступать в этом вопросе.

На переговорах 20-21 марта Путин подчеркнул важность продвижения специальной беспошлинной зоны, созданной на спорных островах в прошлом году, и призвал китайские компании к инвестициям.

Напомним, в Китае допустили возможность встречи или телефонного разговора своего лидера Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующий вопрос обсудили Киев и Пекин.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз настаивает на переговорах китайского лидера Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дипломаты ЕС прилагают усилия для проведения разговора, считая, что Китай должен взаимодействовать в вопросе урегулирования войны не только с РФ, но и с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай в очередной раз выступил за дипломатическое урегулирование войны, которую развязала Россия против Украины, назвав ее "украинским кризисом". Там обвинили "некоторые страны" в умышленном препятствовании "мирным переговорам".

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