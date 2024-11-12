Origami for Life: в Киеве при поддержке Фонда Рината Ахметова провели мастер-класс для детей

В эти выходные в Музее истории города Киева состоялся особый мастер-класс для детей – по изготовлению оригами. Ребята приняли участие в международном проекте всемирно известного дизайнера Чарльза Кайсена Origami for Life. При поддержке Фонда Рината Ахметова, эта инициатива стала прекрасной возможностью восстановить физическое и психологическое здоровье пострадавших от войны детей.

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Чарльз Кайсен – известный бельгийский дизайнер, прославившийся своим новаторским подходом и художественной универсальностью. Он сотрудничал с такими компаниями как Serax, Hermès, Rolls-Royce, Cartier и Ice-Watch. Известный своими знаковыми произведениями, Кайсин работает в разных сферах, включая дизайн объектов, архитектуру и сценографию. Проект Origami for Life – социальная инициатива талантливого художника.

Работы по оригами, созданные детьми в Киеве и Брюсселе, будут показаны на фасаде Музея истории города Киева уже в 2025 году. Запуск кампании по арт-инсталляции оригами знаменует текущее сотрудничество между городами Брюссель, Киев и CHU Saint-Pierre. Это партнерство, которое началось в 2022 году и успешно продолжается до сих пор. Изготовление оригами происходит в школах Бельгии, в частности, в Намюре и Брюсселе, а также в центрах детского творчества в Киеве.

Мастер – класс состоялся в пространстве Музея "Голоса Мирных". Ребята, среди которых были и те, кто уже участвовал в разнообразных активностях программы "Ринат Ахметов – детям", получили море положительных эмоций, посетили экскурсию по музею, научились изготавливать оригами. Также в понятной для них форме дети ознакомились с документальным проектом "Дневники мирных: голоса выживших и тех, кто нет", которые из первых уст рассказывают о событиях этой войны.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает, хранит и делится свидетельствами мирных людей о пережитом во время войны в Украине с 2014 года, является самым большим архивом в мире и источником правды о войне. Музей уже насчитывает более 120 тысяч историй и каждый день пополняется новыми рассказами.

Пространство Музея "Голоса Мирных" открыто для свободного входа с 12:00 до 19:00 со среды до воскресенья по адресу: Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 7, первый этаж Музея истории Киева.