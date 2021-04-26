Оптическая иллюзия с "летящим" внедорожником озадачила сеть. Видео

В сети стало вирусным видео с оптической иллюзией, просмотрев которое, кажется, будто внедорожник парит в облаках.

На первых нескольких секундах ролика женщина, находящаяся за рулем авто, кладет руки за окно, где видно небо в облаках, пишет Times Now. В результате может создаться впечатление, будто внедорожник летит.

По данным Daily Mail, героиня ролика – Ханна Косби из Сан-Диего, Калифорния, США. На видео попал эпизод из ее путешествия по Гавайям, который был снят на вершине горы Халеакала Мауи.

В действительности она ехала по дороге, но находилась на определенной высоте, из-за чего кажется, будто ее авто летит.

Видео, опубликованное в марте 2021 года, собрало миллионы просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователей озадачила оптическая иллюзия, в результате которой можно увидеть "истинно" голубой цвет, не воспроизводимый экранами цифровой техники.

Также сообщалось, что цвет плаща блогера из Австралии стал новым оптическим обманом. Одни уверены, что плащ светло-зеленого оттенка, другие – что он светло- серый.