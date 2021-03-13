Стало известно имя убитого снайпером на Донбассе воина ВСУ. Фото Героя

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Потери Украины на Донбассе

На Донбассе в пятницу, 12 марта, был убит 30-летний воин Вооруженных сил Украины Пекур Александр Валентинович.

Об этом 13 марта сообщил Дмитровский сельский совет (Киевская область) на странице в Facebook. Отмечается, что погибший защитник проживал в селе Гуровщина Бучанского района.

Воин служил в ВСУ по контракту. В районе Марьинки Донецкой области в него выстрелил снайпер противника. Сообщается, что пуля попала в район сердца.

На странице сельсовета также показали фото убитого украинского защитника.

Пекур Александр Валентинович

"Ушел в вечность молодой Герой, который пожертвовал своей жизнью, защищая независимость и территориальную целостность Украины", – сказано в сообщении.

"Выражаем слова глубокого соболезнования семье павшего: матери Тамаре Михайловне, брату Николаю и бабушке Надежде Федоровне, которые потеряли дорогого, родного им человека", – добавили в Дмитровском сельском совете.

Напомним:

Скриншот

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в СНБО подтвердили обострение на Донбассе и заявили о психологической атаке России. Так, пропагандисты распространяют дезинформацию в ОРДЛО о подготовке наступления на Донецк и Луганск.

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