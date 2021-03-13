Стало известно имя убитого снайпером на Донбассе воина ВСУ. Фото Героя

На Донбассе в пятницу, 12 марта, был убит 30-летний воин Вооруженных сил Украины Пекур Александр Валентинович.

Об этом 13 марта сообщил Дмитровский сельский совет (Киевская область) на странице в Facebook. Отмечается, что погибший защитник проживал в селе Гуровщина Бучанского района.

Воин служил в ВСУ по контракту. В районе Марьинки Донецкой области в него выстрелил снайпер противника. Сообщается, что пуля попала в район сердца.

На странице сельсовета также показали фото убитого украинского защитника.

"Ушел в вечность молодой Герой, который пожертвовал своей жизнью, защищая независимость и территориальную целостность Украины", – сказано в сообщении.

"Выражаем слова глубокого соболезнования семье павшего: матери Тамаре Михайловне, брату Николаю и бабушке Надежде Федоровне, которые потеряли дорогого, родного им человека", – добавили в Дмитровском сельском совете.

Напомним:

за 12 марта в зоне проведения ООС был убит один украинский военный, еще один получил боевую травму.

Всего за сутки российские оккупационные войска 14 раз нарушали режим прекращения огня.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в СНБО подтвердили обострение на Донбассе и заявили о психологической атаке России. Так, пропагандисты распространяют дезинформацию в ОРДЛО о подготовке наступления на Донецк и Луганск.