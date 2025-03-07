'Оонівець', 'есемемник': как правильно писать производные от аббревиатур

В последнее время появилось немало профессий и регалий, названия которых образовались от аббревиатур. Яркий пример – человек, занимающийся SMM, то есть маркетингом в соцсетях. Как вы назовете такого специалиста на украинском языке ?

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Правильный подход к формированию подобных слов описал Telegram-канал "Correctarium - Украинский язык". Его авторы рассказали, как правильно творить существительные, прилагательные и другие слова на основе аббревиатур.

В первую очередь важно помнить, что хотя сами аббревиатуры на письме передаются заглавными буквами (SMM, ЕС, ООН, НАТО), производные от них слова нужно писать строчными. И записываются они так, как фактически произносятся. То есть на письме в таком слове появятся дополнительные гласные буквы. Ими записываются звуки, которые есть в названиях букв (р – эр, н – ен, с – эс и т.д.).

Для наглядности рассмотрим примеры. Вот как выглядят аббревиатуры, а также образовавшиеся от них прилагательные и существительные:

ООН, но "оонівський", "оонівець"

ФРН, но "еференівській"

МВС, но "емвеесівський", "емвеесівець"

ЄС, но "єесівський", "єесівець"

УНР, но "уенерівській", "уенерівець"

СММ, но "есемемник"

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