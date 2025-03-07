"Оонівець", "есемемник": как правильно писать производные от аббревиатур
В последнее время появилось немало профессий и регалий, названия которых образовались от аббревиатур. Яркий пример – человек, занимающийся SMM, то есть маркетингом в соцсетях. Как вы назовете такого специалиста на украинском языке ?
Правильный подход к формированию подобных слов описал Telegram-канал "Correctarium - Украинский язык". Его авторы рассказали, как правильно творить существительные, прилагательные и другие слова на основе аббревиатур.
В первую очередь важно помнить, что хотя сами аббревиатуры на письме передаются заглавными буквами (SMM, ЕС, ООН, НАТО), производные от них слова нужно писать строчными. И записываются они так, как фактически произносятся. То есть на письме в таком слове появятся дополнительные гласные буквы. Ими записываются звуки, которые есть в названиях букв (р – эр, н – ен, с – эс и т.д.).
Для наглядности рассмотрим примеры. Вот как выглядят аббревиатуры, а также образовавшиеся от них прилагательные и существительные:
- ООН, но "оонівський", "оонівець"
- ФРН, но "еференівській"
- МВС, но "емвеесівський", "емвеесівець"
- ЄС, но "єесівський", "єесівець"
- УНР, но "уенерівській", "уенерівець"
- СММ, но "есемемник"
Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда появилось слово "алло".
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.