Почему мы говорим 'Алло' по телефону: интересные версии происхождения

Слово "алло" стало синонимом телефонного приветствия во многих странах мира, но немногие знают, когда и как именно оно возникло. Все началось в 1877 году, когда решили установить стандарты для использования телефона, в том числе касаемо приветствия при поднятии трубки.

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История слова "Алло" является прекрасным примером того, как технологии и культура взаимодействуют и влияют на язык. Благодаря стараниям таких выдающихся личностей, как Александер Грэм Белл и Томас Эдисон, телефонное приветствие стало неотъемлемой частью повседневной жизни, сохраняя при этом многообразие форм в разных странах. OBOZ.UA рассказывает интересные факты об одном и самых популярных слов в мире.

Сначала было "ahoy!"

Александер Грэм Белл, изобретатель телефона, предложил использовать возглас "ахой" (англ. "ahoy"), который использовали британские моряки, чтобы привлечь внимание: "Эй, кто там?". Однако этот вариант не снискал популярности.

Томас Эдисон и первое "алло"

Гораздо более известным стал вариант, предложенный Томасом Эдисоном. Ученый внес огромный вклад в развитие отрасли. Одним из его новшеств была индукционная катушка, которая позволила значительно улучшить качество звука по сравнению с конструкцией телефона Белла.

Именно Эдисон в своем письме директору питсбургской телефонной компании предложил использовать слово "hullo", что было искаженной формой английского "hello". Он отмечал, что это слово очень легко произнести и трудно спутать, что было важно для первых телефонов с не идеальным звуком.

Этот вариант, в том числе благодаря популярности Эдисона, закрепился во многих странах мира. Во французском языке, где отсутствует буква "h", слово произносится как "алло", поэтому считают, что в украинский язык телефонное приветствие пришел из французского.

Другие версии происхождения слова "алло"

Конечно, существуют и другие гипотезы о происхождении так называемого "сигнального слова". Одна из них предполагает, что "алло" представляет собой вариацию французского слова "allons", что означает "ну" или "пойдем".

Другая теория указывает на вероятное происхождение от "hallo", которым пастухи созвали собственных овец. Также есть версия, что "алло" является искажением венгерского слова "hallom", которое переводится как "я тебя слышу". Эту гипотезу можно встретить в работах Тивадара Пушкаша, венгерского изобретателя, создавшего первую автоматическую телефонную станцию.

"Алло" в разных странах

"Алло" прижилось в англоязычных странах, таких как Великобритания, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Однако в континентальной Европе разные страны имеют свои варианты телефонного приветствия. Например:

В Германии принято говорить свое имя.

В Италии на трубку отвечают словом "пронто".

В Греции можно услышать "паракало".

В Испании используют "дига", а в Турции кроме "алло" используют свое "эфенди".

В Израиле принято говорить "шалом".

В Азии традиции приветствий значительно отличаются от европейских. Японцы говорят "моши-моши", китайцы - "вэй", а корейцы - "ебосее".

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