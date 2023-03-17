Они стоят на защите государства: украинцев призвали помочь воинам ВСУ с приобретением авто

Украинские воины одного из подразделений, ныне находящихся на передовой, держат оборону своих позиций и готовятся к наступлению на позиции врага. Для того чтобы быстро и своевременно выполнять свою работу по освобождению Украины, им нужен автомобиль.

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Помочь собрать средства на его приобретение, – а собрать осталось всего около 50 тысяч гривен, – родственники военных из города Ривне призывают всех неравнодушных украинцев. Призыв о помощи защитникам опубликовала жена одного из воинов Виктория Жомирук.

"Друзья, вы все знаете, что мой муж с начала войны находится в рядах ВСУ, сейчас идет активная подготовка к наступлению и оборона имеющихся позиций. Я собираю средства на приобретение автомобиля для наших ребят, чтобы они могли быстро и вовремя выполнять свою работу. Уже половина суммы есть, нужно подсобирать еще половину, внесите свой вклад, даже небольшой донат будет существенной помощью! Давайте скинемся по кофе для наших котиков на покупку автомобиля!" – написала она.

По понятным причинам, ни название подразделения, ни направления, на котором оно воюет, Виктория Жомирук не указала. Ведь подсказывать россиянам, где уже совсем скоро их может ждать "сюрприз", было бы совершенно излишне.

В комментариях женщина уточнила: всего для приобретения авто необходимо около 2 500 долларов. 1 250 долларов семье удалось собрать своими силами. Теперь они просят о помощи небезразличных украинцев, ведь автомобиль нужен воинам очень быстро.

Отчет об использовании собранных средств по назначению Виктория Жомирук пообещала предоставить, как только автомобиль окажется на фронте.

Каждый, кто имеет возможность помочь защитникам, может сделать это по реквизитам:

5168 7456 0460 3628 – Жомирук Виктория Александровна (ПриватБанк)

При этом, отмечают инициаторы сбора, крайне важна даже, казалось бы, незначительная помощь. Ведь именно так для этого подразделения уже удалось приобрести тепловизор, о результатах сбора и использовании средств был предоставлен исчерпывающий отчет.

Напомним, ранее волонтеры открыли сбор на беспилотный авиакомплекс для работы ВСУ в тылу врага. Если до 31 марта удастся собрать 881 тысячу гривен, уже в апреле комплекс окажется у украинских военных и будет сохранять жизнь украинцев.

Также киевские волонтеры объявили большой сбор на боевые машины для воинов с передовой. О помощи украинцев попросил известный снайпер на псевдо "Воха" и одна из штурмовых рот, ныне воюющих на передовой.