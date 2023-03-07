Шанс сохранить жизнь: волонтеры открыли сбор на беспилотный авиакомплекс для работы ВСУ в тылу врага

Хотя украинские власти и международные партнеры делают все возможное для помощи бойцам Вооруженных сил Украины на фронте, некоторые потребности не успевают закрывать вовремя и приходится приобщать к этому обычных украинцев. Так, волонтеры Юрий Сплин и Андрей Фреюк открыли сбор на беспилотный авиационный комплекс для ВСУ, который необходим для работы в тылу российских кафиров и сохранения жизней украинцев.

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Необходимый комплекс был найден и его смогут передать уже в апреле 2023 года, но для этого нужно собрать 881 тысячу гривен до 31 марта.

Конкретная модель комплекса и направление, на котором он будет работать, не разглашается, чтобы не информировать врага, где у ВСУ появятся новые "глаза".

Однако известно, что комплекс состоит из двух дронов и наземной станции к ним, которые вместе проводят эффективную аэроразведку и могут вовремя заметить перемещение врага и его маршруты логистики, что, в свою очередь, может помочь сохранить жизнь украинским военным.

"Почему выбор пал именно на эту модель - она уже за последние 4 года прошла обкатку во многих подразделениях Вооруженных Сил Украины и очень хорошо себя зарекомендовала. Пока мы покупаем 2-ю (модернизированную/улучшенную) итерацию этого авиационного комплекса", - написал Юрий Сплин. .

Внести свой вклад в сбор можно по реквизитам: