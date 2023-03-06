Киевские волонтеры объявили большой сбор на боевые машины для воинов с передовой

Даже 10 автомобилей для ВСУ могут ускорить победу Украины. Киевские волонтеры объявили большой сбор для воинов на передовой.

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Чтобы продолжать защищать Украину от врага в горячих точках, военнослужащим нужны модернизированные автомобили.

Киборг", ветеран третьего полка спецназа, который одним из первых зашел в Донецкий аэропорт и одним из последних его покинул, сегодня более известен как легендарный снайпер с позывным "Воха". Его героическая история началась в 2014 году, продолжилась 24 февраля и продолжается до сих пор.

В прошлой мирной жизни "Воха" был профессиональным борцом греко-римской борьбы. Он призер многих соревнований, спарринг партнер Жана Беленюка.

Сейчас на его счету 121 единица уничтоженной российской вражеской техники, которая шла от Большой Дымерки на Бровары. Группа "Вохи" передала координаты 75 единиц техники. И это только то, что документально подтверждено.

"Просим вас помочь с автомобилем для успешного выполнения боевых задач и уничтожения орков", – обратился к украинцам "Воха".

О помощи просит также штурмовая рота из передовой. В мирное время они являлись фармацевтами, маркетологами, программистами и техниками. Сейчас они сделали своей профессией защиту своей страны. Ибо борьба еще продолжается.

"ВСУ нужны модернизированные автомобили, чтобы продолжить уничтожать окупантов на нашей родной земле. Мы вам очень благодарны за поддержку", – говорят воины, которые каждый день рискуют своей жизнью ради каждого из нас.

Посол благотворительного фонда "Тудей" Тарас Олегович Млинко объявил благотворительный сбор и просит каждого неравнодушного задонатить хотя бы 200 грн в помощь нашим военным.

Давайте вместе поможем украинским защитникам. Помните, что ваш донат может поменять ход войны!

Послать деньги можно по реквизитам:

https://send.monobank.ua/jar/3qLNjmXw6c