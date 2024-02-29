Около острова Змеиный зафиксировали землетрясение: детали

Вблизи острова Змеиный, расположенного в северо-западной части Черного моря, вечером 28 февраля произошло землетрясение. Его магнитуда составляла 2,7 балла по шкале Рихтера.

Об этом проинформировали на официальной Facebook-странице Главного центра специального контроля. Землетрясение было зафиксировано в среду в 18:19.

"Зарегистрировано землетрясение с Черного моря, 17 км южнее острова Змеиный, магнитудой 2,7 (по шкале Рихтера) на глубине 5 км", – говорится в сообщении.

В учреждении отметили, что явление не представляло угрозы для населения. Его уровень по классификации землетрясений специалисты оценили как "едва ощутимый".

"Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – добавили в центре.

Отметим, что остов Змеиный был захвачен российскими оккупантами 24 февраля 2022 года. 30 июня Силы обороны Украины выбили врага с острова и установили там флаг нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тернопольской области утром 18 февраля произошло землетрясение. Его магнитуда – 2,6 по шкале Рихтера.

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