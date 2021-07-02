Около 410 млн человек находятся в зоне риска затопления из-за глобального потепления – прогноз ученых

Стремительный рост температур мирового климата способен привести к тому, что в 2100 году уровень Мирового океана повысится почти на метр. В этом случае более 410 млн человек окажутся под угрозой наводнений и потопов.

Об этом сообщило издание DailyMail, ссылаясь на результаты исследования Института экологических исследований NUS в Нидерландах. Ученые использовали прогноз повышения уровня моря на три фута, чтобы увидеть, что изменение климата уготовит миру 79 лет спустя (чтобы посмотреть графику, доскролльте страницу до конца).

Так, в настоящее время 267 миллионов человек живут на суше, находящейся на высоте менее шести футов над уровнем моря, при этом 62% населения проживают в тропиках, но больше всего территорий, подверженных риску глобальных наводнений находится в Индонезии.

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Также высокий риск оказаться под водой и в низинных районах Северной и Южной Америки. Такой вероятности в будущем подвержены почти 20% суши, но в этих регионах на сегодня проживает только 3% населения Земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, изменение климата способно привести к разрушению экосистем, затопить города, миллионы людей могут столкнуться с голодом и нищетой уже к 2050 году.