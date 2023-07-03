Оккупационные чиновники тихонько вывозят из Крыма семьи и документы: в ОК 'Юг' раскрыли детали

Так называемые российские чиновники во временно оккупированном Крыму вывозят свои семьи и документы, фиксирующие их причастность к преступной деятельности. Это они пытаются сделать, не спровоцировав паники.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она объяснила, что этот процесс на полуострове продолжается уже несколько месяцев.

"Это процесс очень длительный, он начался уже несколько месяцев назад и растянут во время, потому что они пытаются не спровоцировать паники, делать это максимально скрыто", – сказала Гуменюк.

Однако, по ее словам, украинская разведка и патриоты в Крыму по движению сопротивления все же фиксируют эти процессы.

"И действительно, можем говорить, в частности, что касается чиновников временно оккупированного Крыма, у них снизилось бюджетно-мародерское давление, то есть они уже даже не так озабочены хищением бюджета, как вывозом своих ближайших и документов, подтверждающих их преступления", – уточнила спикер ОК "Юг".

При этом мощности Крымского моста очень перегружены, там долгосрочные очереди, а российские оккупанты устраивают дополнительные проверки.

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