Российские туристы засветили в Крымских горах объект ПВО, прикрывающий Балаклавскую бухту. Фото

Российские туристы выдали местонахождение ПВО, которое прикрывает Балаклавскую бухту. Они пошли на гору, сделали снимки, на которые попали две военные машины.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". По кадрам удалось установить координаты ПВО (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В кадр попали две военные машины, координаты 44.492147, 33.637245. Предположительно –- ПВО", – говорится в сообщении.

По данным источника, комплекс береговых ракетных позиций "Утес", по советской военной номенклатуре имевший код "объект 100", состоял из двух дивизионов, первый из которых был построен в горах у села Оборонное, второй – в шести километрах восточнее, у села Резервное.

В 1957 году комплекс вступил в строй, а в 1960-м воинская часть получила постоянное наименование – 362-й отдельный береговой ракетный полк.

Последний раз комплекс "Утес" произвел выстрел в 1993 году. После раздела ЧФ в 1996 году был включен в состав ВМС Украины. В 1997-м производился учебный пуск ракеты. В 2002 году дивизион у села Оборонное был расформирован, вооружение и оборудование демонтированы.

Как сообщает OBOZREVATEL, в Крыму систематически звучат звуки взрывов. Так, российские захватчики пожаловались на очередную атакую дронами во временно оккупированном Крыму. По легенде крымского гауляйтера Сергея Аксенова, над полуостровом якобы уничтожили 9 БПЛА.

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