Российские туристы засветили в Крымских горах объект ПВО, прикрывающий Балаклавскую бухту. Фото
Российские туристы выдали местонахождение ПВО, которое прикрывает Балаклавскую бухту. Они пошли на гору, сделали снимки, на которые попали две военные машины.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". По кадрам удалось установить координаты ПВО (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).
"В кадр попали две военные машины, координаты 44.492147, 33.637245. Предположительно –- ПВО", – говорится в сообщении.
По данным источника, комплекс береговых ракетных позиций "Утес", по советской военной номенклатуре имевший код "объект 100", состоял из двух дивизионов, первый из которых был построен в горах у села Оборонное, второй – в шести километрах восточнее, у села Резервное.
В 1957 году комплекс вступил в строй, а в 1960-м воинская часть получила постоянное наименование – 362-й отдельный береговой ракетный полк.
Последний раз комплекс "Утес" произвел выстрел в 1993 году. После раздела ЧФ в 1996 году был включен в состав ВМС Украины. В 1997-м производился учебный пуск ракеты. В 2002 году дивизион у села Оборонное был расформирован, вооружение и оборудование демонтированы.
Как сообщает OBOZREVATEL, в Крыму систематически звучат звуки взрывов. Так, российские захватчики пожаловались на очередную атакую дронами во временно оккупированном Крыму. По легенде крымского гауляйтера Сергея Аксенова, над полуостровом якобы уничтожили 9 БПЛА.
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