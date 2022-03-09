На временно оккупированной Россией части Донецкой области начали массовую рассылку инструкции. Она стала приходить не только идейным фанатам "русского мира", но и поголовно всем руководителям предприятий и организаций.

Как сообщил источник OBOZREVATEL в разведке, данное фото сделано в Макеевке – городе-спутнике Донецка. Однако подобные инструкции уже начали рассылать и в другие оккупированные города, где "провозглашена ДНР".

В письмах фактически дается приказ записать три видео с поддержкой действий Российской Федерации, непосредственно президента страны-агрессора Владимира Путина, а также "военных на передовой".

Видео дня

В инструкции есть тезисы, что именно должно прозвучать в видео. Например, такая "благодарность": "Владимир Владимирович Путин, спасибо вам за освобождение Донбасса, еще много нужно сделать, но ваш приказ дал нам силы все выполнить и освободить Украину от нацистов и предателей".

Особое внимание "темник" уделяет вопросу санкций, которые наложены на Россию: "Нам не страшны санкции и визги запада с нацистами, мы раздавим своей верой в победу нашей армии и Путина!".

"Что тут сказать, россияне уже начали осознавать, в каком каменном веке окажутся в ближайшее время. Так что властям осталось только нагибать "республику" для записи победобесных видео. Мол, им похуже, но ведь как поддерживают нас", – считает собеседник OBOZREVATEL.

Отметим, что "непобедимые" Вооруженные силы РФ несут колоссальные потери после полномасштабного вторжения в Украину. А военнослужащие этой "второй армии в мире" настолько плохо обеспечены, что уже воюют даже с украинскими курицами – этому есть подтверждающее видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Сумщине в городе Тростянец военнослужащие ВС РФ устроили настоящий террор и стянули сотню единиц техники – жилые дома расстреливают из танков. А в Херсоне оккупанты захватили здание следственного изолятора, в который хотят бросать непокорных украинцев. Бесстрашные местные жители ежедневно проводят проукраинские митинги.

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