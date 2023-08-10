Оккупанты возводят амфитеатр в псевдоисторическом стиле в заповеднике 'Херсонес Таврический'. Фото

В Крыму военные строители оккупационной армии ведут строительство нового амфитеатра на территории "Херсонесса Таврического". В то же время этим строительством захватчики разрушают культурный ландшафт древнего города-государства, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Об этом сообщил союз археологов Украины. Эти действия координирует Военно-строительный комплекс, подчиненный Министерству обороны Российской Федерации.

Так, оккупанты продолжают осуществлять строительные работы для создания так называемого историко-археологического парка "Херсонес Таврический", одновременно нанося значительные повреждения археологическому ландшафту на этой территории.

Все сооружения будут иметь внешний вид, соответствующий общей имперской концепции: псевдовизантийская стилистика будет интерпретирована в "новом" свете с помощью "современных" технологий и материалов.

"Проект курирует Патриарший совет по культуре, работы ведутся по поручению президента России, по финансовой и организационной поддержке фонда "Моя история"", – сообщают в союзе археологов Украины.

Херсонесское городище представляет собой единственный в Северном Причерноморье образец античного города, сохранившегося в течение периода от V века до н.э. к XIV веку н.э. Здесь можно найти остатки городской планировки, улиц, жилых, хозяйственных и культурных сооружений.

В июне 2013 Херсонес Таврический вместе с его сельскохозяйственным округом был включен в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что количество отдыхающих в Крыму россиян уменьшилось вдвое. На курортный сезон на временно оккупированном полуострове существенно повлиял "хлопок". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона. По его словам, именно из-за "хлопка" количество туристов из РФ уменьшилось на 54% по сравнению с прошлым годом.

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