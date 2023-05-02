Оккупанты в Мелитополе усилили террор: паспорта РФ требуют от местных жителей даже в аптеках

Российские оккупанты усилили террор местного населения во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье. Паспорта РФ требуют от местных жителей даже в аптеках.

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Об этом сообщает "РИА - Мелитополь". "В Мелитополе и Мелитопольском районе оккупационные войска усиливают фильтрационные меры", – говорится в сообщении.

Недавно военные РФ потребовали от посетителей аптеки в районе железнодорожного вокзала предъявить паспорт страны-агрессора. Тем, у кого нет российского "аусвайса", угрожали депортацией.

На вопрос, почему паспорт проверяют в аптеке, оккупанты отвечают, что железнодорожный вокзал, рядом с которым находится аптека, находится под их охраной. Потому паспортный контроль они проводят для всех без исключения.

Кроме того, жители сел Ровное, Семеновка, Мирное сообщают, что захватчики останавливают пригородные маршрутки, высаживают всех пассажиров и проверяют телефоны и паспорта.

Накануне уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что украинцы во временно захваченных россиянами городах могут брать паспорта государства-агрессора для того, чтобы сохранить себе жизнь. Украинское государство не признает эти фейковые документы, после деоккупации от них можно будет просто избавиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Путин издал указ, согласно которому захватчики могут выселить с временно оккупированных территорий людей, не получивших гражданство РФ. В "документе" говорится, что граждан, не имеющих паспорта государства-террориста, признают иностранцами.

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