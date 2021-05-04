Оккупанты сказали, когда начнут бурить скважины под Азовским морем для воды в Крым

Вице-премьер России, "куратор" оккупированного Крыма Марат Хуснуллин заявил, чтобурение скважин для добычи пресной воды в акватории Азовского моря начнется в середине лета.

О этом он сказал во время своего визита на полуостров во вторник, 4 мая, передает РИА Новости. По его словам, уже найдена вода "на косе с берега". Ее качество – на верхнем пределе по солености,

"Пробурились на косе и уже нашли воду на косе с берега. Вода есть, качество пока на верхнем пределе по солености, но уже как техническая вода она точно может быть. Зашли два судна, которые сейчас ведут геофизику, разведку. Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин", – заявил он.

Хуснуллин выразил убеждение, что пресную воду в Крыму все-таки найдут.

"Очень надеемся, что воду найдем. Вода там есть точно, но вопрос, в каком объеме. Хватит ли ее, чтобы весь полуостров обеспечить этой водой", – сказал он.

Напомним, ранее незаконный "глава" оккупированного Россией украинского Крыма Сергей Аксенов заявил, что первые результаты исследований якобы подтвердили наличие пресной воды под Азовским морем. По его словам, объемы ресурса "приличные".

Вместе с тем, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаил Яцюк в комментарии OBOZREVATEL рассказал, что добывать пресную воду из-под дна Азовского или Черного моря практически невозможно, этого не делает ни одна страна в мире.

"Это только разговоры. Сегодня оккупанты ищут пресную воду в Азовском море, завтра – будут искать в Черном. Но ее там нет, особенно в таких запасах, чтобы обеспечить Крым. Тем более это достаточно серьезный инфраструктурный проект, который не может быть решен за полгода и даже за год", – уточнил Яцюк.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

"вице-премьер Крыма" Светлана Маслова заявила, что накопленных водохранилищами оккупированного Россией полуострова запасов воды хватит всего на восемь месяцев.