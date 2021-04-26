В Крыму подсчитали, на сколько хватит запасов воды

"Вице-премьер Крыма" Светлана Маслова заявила, что накопленных водохранилищами оккупированного Россией полуострова запасов воды хватит всего на восемь месяцев.

Об этом она сообщила во время брифинга по водоснабжению полуострова, пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на "Крыминформ". "Полезный объем воды в Симферопольском водохранилище составляет 17%, в Аянском – 91%, Партизанском – 26%. В целом, полезный объем составляет почти 11 млн кубометров воды. За неделю притоки в три водохранилища составили 1,2 млн, расход – 360 тыс. кубометров. Среднесуточный объем воды, поднимаемый из водохранилищ – 46 тыс. кубов", – сказала Маслова.

Также она добавила, что для обеспечения Симферополя водой, ежесуточно необходимо 130 тыс. кубометров. "При осуществлении таких притоков, что позволит накопить воду в водохранилищах и, с учетом новых скважин, это позволит в итоге снять Симферополь с режимного водоснабжения", – отметила она.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После "референдума" поставки воды на полуостров прекратили.

Ранее сообщалось, что притоки в водохранилища оккупированного Россией Крыма за неделю сократились, на полуострове продолжится экономия воды. Самая сложная ситуация с водообеспечением сейчас сложилась в Алуште

Как сообщал OBOZREVATEL: