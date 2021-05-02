Россия ищет пресную воду в Азовском и Черном морях, но ее там нет, – эксперт

Добывать пресную воду из-под дна Азовского или Черного моря практически невозможно, этого не делает ни одна страна в мире.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаил Яцюк, комментируя заявление самоназванного главы Крыма Сергея Аксенова о поисках пресной воды под дном Азовского моря.

Напомним, Аксенов заявил о больших запасах пресной воды под дном Азовского моря. Результаты исследований ее качества станут известны в июне. Однако ранее т.н. вице-премьер Крыма Марат Хуснуллин уверял, что бурение первых скважин по разведке дополнительных запасов воды на этой территории планируют начать в апреле, вроде бы проведены уже все проектные работы.

"Это только разговоры. Сегодня оккупанты ищут пресную воду в Азовском море, завтра – будут искать в Черном. Но ее там нет, особенно в таких запасах, чтобы обеспечить Крым. Тем более это достаточно серьезный инфраструктурный проект, который не может быть решен за полгода и даже за год", – уточнил Яцюк.

По его словам, даже если Россия решится на него, ни одна мировая компания не согласится продать ей необходимое оборудование из-за санкций за аннексию Крыма. А в России такого оборудования нет.

"Не слышал, чтобы кто-то где-то в мире добывал в море пресную воду и транспортировал ее на сушу. Даже богатые страны этого не делают, а рационально используют то, что есть. Например, Эмираты опресняют морскую воду, транспортируют питьевую танкерами из Антарктиды, а уже использованную после очистки подают для промышленности", – отметил эксперт.

Яцюк также привел пример, когда оккупанты в Симферополе пробурили скважину более чем на 500 метров, откуда могут добывать только 10 000 кубов в месяц.

"Но это капля в море, такого объема воды не хватит даже на один микрорайон. А достать воду из глубины 500 метров – дорогостоящее удовольствие. И вообще из-за дырявой системы в Крыму потери воды на уровне водоподачи составляют 50-60%. Почти половина из того, что есть", – подытожил Яцюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что Украине не стоит поставлять воду в оккупированный Россией Крым, пока полуостров не вернется в состав нашей страны.