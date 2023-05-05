Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на Херсонщине – Генштаб

Российские захватчики продолжают раздавать паспорта страны-агрессора жителям временно оккупированных районов Херсонской области. Паспортизацию украинцев враг проводит принудительно.

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Для этого оккупанты используют выездные группы паспортного контроля. Об этом стало известно из сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованного в пятницу, 5 мая, в Facebook.

Чтобы заставить наших граждан оформить паспорта РФ, захватчики прибегают к угрозам.

"Угрожая депортацией и конфискацией имущества, представители мобильных групп осуществляют прием документов и выдачу российских паспортов по месту жительства граждан Украины", – сказано в сообщении.

Напомним, что в Офисе президента разъяснили советы омбудсмена Дмитрия Лубинца брать паспорт РФ на временно захваченных россиянами территориях для сохранения жизни. Там подчеркнули, что на такой шаг украинцам следует идти только для того, чтобы избежать репрессий и пыток.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Министерстве обороны Украины заявили, что принудительную паспортизацию на временно захваченных территориях оккупанты устраивают для того, чтобы сделать "законными" репрессии против украинского народа.

– Россияне заставляют детей от 14 лет на временно оккупированных территориях получить российский паспорт. В случае отказа родители подростков должны заплатить штраф, а в дальнейшем их могут лишить родительских прав.

– Российский диктатор Путин издал указ, согласно которому захватчики могут выселить с временно оккупированных территорий людей, не получивших гражданство РФ. В "документе" сказано, что граждан, не имеющих паспорта государства-террориста, признают иностранцами.

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