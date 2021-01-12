Окупанти витратили мільйони на видобуток води в Криму, але це не допомогло

Окупанти в Криму вже витратили мільйони на викачування води з підземних джерел, однак це не допомогло вирішити проблему з водопостачанням.

Як повідомляють "Крим.Реалії", їхня стратегія зводиться до того, щоб забрати воду у одних регіонів і віддати її Сімферополю, який залишається в пріоритеті третій місяць.

"Ситуація залишається проблемною, незважаючи на те що на забезпечення кримчан водою чиновники витрачають мільйони рублів", – пише видання.

Так, у "Воді Криму" наприкінці грудня 2020 року двічі замовляли послуги поставки труб сталевих електрозварних для підключення 11 свердловин в селі Віліне Бахчисарайського району "в частині оперативних заходів щодо зниження втрат в мережах водопостачання Криму в рамках заходів, спрямованих на поліпшення ситуації з водопостачанням в Криму, що виникла у зв'язку з несприятливими метеорологічними умовами, зниженням запасів води у водосховищах".

Видання зазначає, що основна інформація про тендери прихована, але сліди придбання залишилися в кримській базі закупівель. За цими даними, труби для свердловин обійшлися в понад 500 тисяч рублів (понад 190 тисяч гривень) за кожну покупку.

Також підприємство купило трубопровідну арматуру для підключення 11 свердловин в селах Ключове і Теплівка Сімферопольського району. Ці послуги коштували ще півмільйона рублів.

Додаткові деталі для підключення свердловин в Віліно, Ключовому і Теплівці обійшлися ще майже в 300 тисяч рублів (113 тисяч гривень).

"Таким чином, на забезпечення процесу викачування води з свердловин в Сімферопольському і Бахчисарайському районах чиновники витратили майже два мільйони рублів", – підкреслює видання.

Незважаючи на це, за словами так званого голови Криму Сергія Аксьонова, протягом новорічних свят надійшло понад 700 скарг на відсутність або погана якість води, а також порушення графіка подачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Інкермані за місяць повністю виснажили озеро в колишньому вапняковому кар'єрі.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що росіяни створюють інформаційний шум, намагаючись звинуватити всіх у нестачі води в Криму, однак проблеми з водопостачанням створили вони самі.