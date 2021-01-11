Россия довела Крым и оставила его без воды, а теперь винит Украину, – Кулеба

Россия довела Крым "до ручки" и создала проблемы с водоснабжением после аннексии, а теперь пытается обвинить в этом Украину.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В соответствии с международным правом, всю ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант, пояснил политик.

"Россияне создают информационный шум, пытаясь обвинить всех, но на самом деле винить можно только самих себя. Это Россия довела Крым до ручки и создала там проблемы с водоснабжением", – сказал Кулеба.

Министр уверен, что Россия не имеет права обвинять Украину в проблемах с водой в Крыму. А их обращение с жалобами в ООН ни к чему не приведут.

"Украина не несет ответственности за проблемы с водоснабжением в АР Крым и городе Севастополь. Попытки России превратить это в украинскую проблему, обвинять нас в "геноциде", обращаться в ООН, абсолютно бесперспективны. Обращения России по этому вопросу в международные организации являются такими же успешными, как и обращение в Лигу наций. Как говорил Остап Бендер: "Я буду жаловаться в Лигу наций", – добавил Кулеба.

Материковая часть Украины после аннексии перестала поставлять питьевую воду на полуостров. Собственного ресурса в Крыму катастрофически не хватает.

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